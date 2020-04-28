موسكو تكشف قائمة دول عربية طلبت مساعدة روسيا في مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن 13 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت إلى موسكو بطلب المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وقال مصدر في الخارجية الروسية: "فيما يخص بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تقدمت كل من الجزائر ومصر وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان وتونس بنفس الطلب".

كما أشار المصدر، إلى أن الوزارة تسلمت مذكرة وجهتها السفارة اليمنية في موسكو مؤخرا، وطلبت فيها المساعدة من روسيا في مواجهة كورونا​.

وأضاف أن "الجهات المعنية الروسية تعمل حاليا على دراسة هذه الطلبات".

المصدر: نوفوستي





