تفشي كورونا في أكبر دير أرثوذكسي في روسيا

أعلنت بلدية سيرغيف بوساد في مقاطعة موسكو، عن إصابة 37 شخصا بفيروس كورونا في دير الثالوث المقدس سيرجيوس، أكبر أديرة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وقال مصدر في إدارة المدينة حيث يقع الدير العريق: "حسب المعلومات المتوفرة، هناك 37 شخصا يعانون من هذا المرض في الدير".

وأضاف المصدر أن بعض المرضى يخضعون للعلاج في الدير، وتم نقل بعضهم الآخر إلى المستشفى في مدينة خيمكي بضواحي موسكو.

في وقت سابق أفادت الأنباء، بإصابة 76 شخصا بالفيروس في دير الثالوث المقدس بقرية ديفيفو بمقاطعة نيجني نوفغورود وتم عزل المصابين في الدير وحظر الدخول إلى القرية.

المصدر: لينتا رو