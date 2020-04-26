لأول مرة في العالم.. فريق مظليين روس يقفز من ارتفاع 10 آلاف متر في ظروف قطبية قاسية

في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ القفز بالمظلات، هبط فريق من المظليين الروس من ارتفاع 10 آلاف متر، باستخدام مظلات خاصة، في ظروف القطب الشمالي.

وقفز فريق المظليين من طائرة النقل العسكري "إل-76" فوق أرخبيل "فرانس يوسف" في المحيط المتجمد الشمالي.

وجرى الاختبار بنجاح للمظلات الجديدة المصصمة لأغراض خاصة، ولمعدات الأوكسجين الفردية للمظليين، ومعدات الملاحة، في ظروف قاسية في القطب الشمالي.

المصدر: نوفوستي