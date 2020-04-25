روسيا.. انتهاك نظام العزل الذاتي يصيب 34 شخصا بالعدوى

أصاب مريض انتهك نظام العزل الذاتي في روسيا، أكثر من 30 شخصا بعدوى كورونا في أحد المستشفيات بمدينة أباكان، حسبما كتب رئيس هذه المنطقة فالنتين كونوفالوف في تقرير على Instagram .

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وقال المسؤول الإداري في تقريره "لقد تم تسجيل أكبر موقع للعدوى في قسم طوارئ الحوادث في مستشفى أباكان - 34 حالة ... من أصل 49 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 تم تسجيلها في جمهورية خقاسيا" بكاملها.

وقد جلب هذا المريض الذي وصل من العاصمة موسكو، عدوى الفيروس التاجي إلى المستشفى. فلدى وصوله إلى هذه الجمهورية الواقعة في شمال سيبيريا، تم عزله في المنزل حسب الإجراء المعمول به مع كل وافد بغض النظر عن حالته، لكنه سرعان ما تعاطى المشروبات الروحية وخرج من منزله ليدخل في عراك في الشارع وهو بحالة سكر، حيث أصيب بجروح استدعت نقله إلى المستشفى.

ويقول التقرير "عند الاتصال بالأطباء في قسم الحوادث الطارئة، لم يصرح هذا الشخص بأنه انتهك قواعد العزلة، التي كان من المفترض أن يلتزم بها لعدة أيام أخرى. فتم إدخاله إلى المستشفى دون وجود علامات على وجود مرض تنفسي لديه".

وهناك أصاب جميع الموجودين بهذا القسم الجراحي بعدوى الفيروس التاجي.

مجموع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هذه الجمهورية يبلغ 151 حالة، أكثر من 20% منهم أصابهم بالعدوى هذا المريض الذي انتهك نظام العزل الذاتي.

المصدر:"نوفوستي"