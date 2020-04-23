إصابة أول وزير إقليمي روسي بكورونا

أعلنت سلطات جمهورية كاريليا شمال غربي روسيا اليوم الخميس، أن وزير البناء المحلي فيكتور روسيبنوف أصيب بفيروس كورونا، ليصبح أول مسؤول روسي في هذا المستوى يصاب بالفيروس.

وكتبت مارينا كاباتوك الناطقة باسم حاكم الإقليم عبر شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، أن الوزير نقل أمس إلى المستشفى بعد ظهور أعراض لعدوى الجهاز التنفسي لديه، وخضع للفحوص اللازمة. وأظهر الاختبار الأول للكشف عن كورونا إصابته بالفيروس.

ولفتت المسؤولة إلى أن الأعراض التي ظهرت لدى روسيبنوف لا تتماشى مع الأعراض النمطية لمرض كوفيد-19، وتقرر إجراء مزيد من الفحوص عليه.

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وخضع مبنى وزارة البناء المحلية لإجراءات مكافحة الوباء، ووضع بعض موظفي المؤسسة قيد العزل الصحي تحت المراقبة الطبية، فيما نقل البعض الآخر للعمل من المنازل.

وسجلت كاريليا، التي تعتبر من أقل المناطق الروسية تضررا من كورونا، 37 إصابة وحالتي شفاء حتى الآن، فيما تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا 62 ألف حالة.

المصدر: "نوفوستي"