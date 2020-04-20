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روسيا تجري أكثر من مليوني فحص لاكتشاف كورونا منذ بدء تفشي العدوى

أخبار روسيا

روسيا تجري أكثر من مليوني فحص لاكتشاف كورونا منذ بدء تفشي العدوى
Sputnik Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الاثنين، أن عدد الفحوص لاكتشاف فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى.

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وأضافت الهيئة في بيان لها أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن 135 ألف شخص يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في روسيا 42853 شخصا، حسب بيانات يوم أمس الأحد.

المصدر: وكالات

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