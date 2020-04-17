عمدة موسكو: توقعنا ارتفاع عدد إصابات كورونا في المستشفيات بـ3-4 مرات وهذا لم يحدث

ذكر عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن سلطات المدينة توقعت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتم نقلهم للمستشفيات بـ3 أو 4 مرات، لكن ذلك لم يحدث.

وقال سوبيانين، في حديث لقناة "روسيا-1"، الجمعة: "حتى اليوم الحالي تم إشراك 37 مستشفى، أغلبها فدرالية أو تابعة لموسكو. ونهيك عن ذلك نفذ لدينا العدد تقريبا من المستشفيات الإضافية المستعدة لخوض المعركة ضد فيروس كورونا. ندرس حاليا جدول إدخالها في العمل وتوفير المساعدات الطبية الضرورية للمرضى".

وتابع سوبيانين: "توقعنا أن يحدث في نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل ارتفاع لعدد المرضى في المستشفيات بـ3 أو 4 مرات، لكن ذلك لم يحدث".

وأوضح عمدة موسكو أن هناك احتياط من عدة آلاف سرير في المستشفيات ما يمكن من التعامل مع مثل هذه الأعداد من المصابين دون أي توتر، لافتا إلى أنه بإمكان السلطات إشراك نحو 5 ألف سرير إضافي حال تطلبت الضرورة ذلك، وشدد على أنه لا يوجد أي نقص في هذا المجال.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 30008 إصابات مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 273 وفاة و2590 حالة شفاء.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد حيث تم رصد 18105 مصابين في العاصمة، بما في ذلك 127 حالة وفاة.

المصدر: روسيا-1 + وكالات