قديروف: بعض تدريبات رواد الفضاء الروس ستجرى في الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن رواد الفضاء سيخضعون لجزء من التدريب في جامعة القوات الخاصة الروسية في الشيشان.

وأضاف قديروف على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكونتاكتي": "هناك اتصالات وعلاقات بين جمهورية الشيشان ومركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء".

وأضاف: "تقرر أن يجري رواد الفضاء بعض تدريباتهم في جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس بجمهورية الشيشان".

وهنأ قديروف طياري اختبار الطائرات والمهندسين والمصممين ورواد الفضاء، بمناسبة يوم رواد الفضاء الذي يصادف في الـ12 من أبريل من كل عام.

المصدر: RT