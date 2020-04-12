بقفزة قياسية جديدة.. 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي الأحد أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.

وسجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليما روسيا، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها.

وتماثل 246 مريضا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصا.

وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.2 مليون فحص لكورونا.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 10158 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و72 من الوفيات المسجلة.

المصدر: RT