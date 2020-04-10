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روسيا.. تطوير اختبارين للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة

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روسيا.. تطوير اختبارين للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة
Sputnik
رقاقة من نظام اختبار RNA للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" من تصميم الفيدرالية الروسية للأبحاث الطبية والبيولوجية
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أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية والبيولوجية، أنها نجحت في تطوير اختبارين للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" يتيح أحدهما تشخيص الفيروس في غضون 15-20 دقيقة.

وأوضحت الوكالة أن نظام الاختبار الأول صمم على  شكل رقاقات ويتيح التعرف على الحمض النووي الريبوزي (RNA) لفيروس "كوفيد-19" في عينات المرضى.

وأضافت أن هذا الاختبار أسرع من الفحص المختبري الكلاسيكي باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية (PCR)، لأنه يقلص فترة الحصول على النتيجة من 90 دقيقة إلى ما بين 15-20 دقيقة.

ونظام الاختبار الثاني هو اختبار الأجسام المضادة للفيروس في مصل الدم التي يطورها الجهاز المناعي وتبقى في الدم بعد الإصابة بالمرض.

وأشارت إلى أن اختبار الأجسام المضادة المطور في الوكالة سيتم تقديمه للحصول على رخصة رسمية في بداية الأسبوع المقبل.

المصدر: RT

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