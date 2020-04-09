شفاء طفل روسي عمره 4 سنوات من كورونا

أعلن ستانيسلاف شوفالوف النائب الأول لوزير الصحة في مقاطعة ساراتوف الروسية، أن طفلا في الرابعة من عمره تعافى تماما من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به.

وذكر أنه في الفترة من 19 مارس إلى 8 أبريل، تم مختبريا في مقاطعة ساراتوف تأكيد 30 حالة إصابة بالعدوى وعلاج اثنين من المصابين أحدهما الطفل المشار إليه، فيما توفي اثنان كانا يعانيان من أمراض مزمنة خطيرة بـCOVID-19.

ووفقا له، فإن المرضى الـ26 الباقين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وقال: "المرضى الجدد مصابون بالتهاب رئوي وحالتهم مستقرة وليسوا بحاجة لأجهزة التنفس"، باستثناء مريض واحد".

المصدر نوفوستي