مقاتلات "ميغ-31" الروسية ستحلق حتى الستراتوسفير فوق القطب الشمالي

أعلن أسطول الشمال الروسي اليوم الأربعاء، أن مقاتلات من طراز "ميغ-31" تابعة له ستصعد خلال التدريبات التكتيكية في منطقة القطب الشمالي، إلى ارتفاع يبلغ حوالي 17 ألف متر.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في قيادة أسطول الشمال العقيد البحري فاديم سيرغا للصحفيين: "ستنفذ أطقم المقاتلات الاعتراضية من طراز ميغ-31 مهام عملية خاصة خلال تدريبات الطيران التكتيكية، وستحلق حتى الطبقات الجوية الدنيا، أي حتى طبقة الستراتوسفير".

وأضاف العقيد، أن مقاتلات "ميغ-31"، تشارك في هذه المناورات التي بدأت هذا الأسبوع، ضمن فوج جوي مشترك تابع لأسطول الشمال يضم عشر طائرات من طراز "سوخوي – 24" وخمس طائرات من طراز "ميغ – 31".

وذكر أنه سيتم خلال التدريبات تنفيذ تمارين الطيران في ظروف النهار والليل، يجري خلالها التعاون بين المقاتلات والقاذفات.

وفي هذه التدريبات سيتم تدريب الأطقم على قصف أهداف تابعة لخصم مفترض، في الجو والبحر وعلى البر.

جدير بالذكر، أن "ميغ-31"، هي أول مقاتلة من الجيل الرابع في الاتحاد السوفيتي. ونفذت هذه المقاتلة اول تحليق لها في خريف عام 1975، وتعرضت بعد ذلك للعديد من عمليات التحديث والتطوير.

المصدر: قناة زفيزدا





