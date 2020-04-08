عالم فيروسات يكشف توقعاته بشأن تطور وباء COVID-19 في روسيا

كشف البروفيسور أناتولي ألتشتاين، أستاذ الطب في روسيا، أنه من خلال دورة مواتية، يمكن التغلب على وباء فيروس كورونا في وقت أبكر من المواعيد النهائية التي أعلنتها السلطة الصحية المختصة

إقرأ المزيد

وقال الخبير على المحطة التلفزيونية NSN: "يمكن أن تستمر الذروة لفترة طويلة جدا، اعتمادا على ما يعتبر ذروة. فإذا كنت تحسبها حتى اللحظة التي يبدأ فيها عدد المصابين في الانخفاض، فقد يستغرق الأمر شهرا" .

وأشار إلى أن الوصول إلى قمة الذروة يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين، وبعد ذلك سيكون هناك انخفاض.

وختم ألتشتاين قائلا: "أعتقد أن هذا الوباء سيتوقف بحلول نهاية أبريل أو في أوائل مايو".

وأعلنت رئيسة الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية في روسيا، فيرونيكا سكفورتسوفا، عصر أمس الثلاثاء، أن وباء الفيروس التاجي في روسيا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين، وبعد ذلك سيظل عدد الإصابات الجديدة عند أعلى قمته القصوى حتى حوالي يونيو ثم يبدأ بعد ذلك بالانخفاض.

وعمت جائحة فيروس كورونا التاجي COVID-19 184 دولة حتى الآن.

وتم تسجيل أكبر عدد من المصابين في الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. وفي الصين، حيث بدأ الوباء، أعلن قبل أيام أنه توقف. وقامت سلطات جمهورية الصين الشعبية، بإلغاء حظر الخروج من ووهان، حيث وقع أول تفشي للمرض في ديسمبر الماضي.

المصدر:"نوفوستي"