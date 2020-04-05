موسكو.. أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا أعمارهم أقل من 45 سنة

أعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس أعمارهم أقل من 45 سنة، وقد تم تأكيد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن من بين 536 إصابة تم تسجليها في موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 19 منها تعود لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250 منه لأشخاص أعمارهم بين 18 و45 سنة، و189 لأشخاص أعمارهم بين 46 و65 سنة، و23 لأشخاص أعمارهم أكثر من 80 سنة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت السلطات الروسية تسجيل حالتي وفاة جديدتين و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع مقاطعات روسيا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في روسيا 5 آلاف إصابة، منها 3893 إصابة في موسكو.

المصدر: نوفوستي