 
مباشر
عاجل
وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة بسبب كورونا

موسكو.. أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا أعمارهم أقل من 45 سنة

أخبار روسيا

موسكو.. أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا أعمارهم أقل من 45 سنة
Reuters Maxim Shemetov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlgt

أعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس أعمارهم أقل من 45 سنة، وقد تم تأكيد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن من بين 536 إصابة تم تسجليها في موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 19 منها تعود لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250  منه لأشخاص أعمارهم بين 18 و45 سنة، و189 لأشخاص أعمارهم بين 46 و65 سنة، و23 لأشخاص أعمارهم أكثر من 80 سنة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت السلطات الروسية تسجيل حالتي وفاة جديدتين و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع مقاطعات روسيا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في روسيا 5 آلاف إصابة، منها 3893 إصابة في موسكو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا