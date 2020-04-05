وفاتان و658 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة

سجلت السلطات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية حالتي وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة الخمسة آلاف.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بكورونا ارتفعت منذ أمس من 43 إلى 45 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5389.

وسجلت الإصابات الجديدة في 14 من أقاليم روسيا، ومعظمها (536 حالة) في العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بـ3893 إصابة و29 وفاة.

كما سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في إقليم كامتشاتكا، في أقصى شرقي البلاد.

وذكر تقرير الغرفة أن 22 شخصا تشافوا بالكامل من الفيروس منذ أمس، وبذلك بلغ إجمالي عدد المتعافين 355 شخصا.

المصدر: RT