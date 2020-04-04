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تسجيل وفاتين جديدتين بكورونا في موسكو

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تسجيل وفاتين جديدتين بكورونا في موسكو
Sputnik Илья Питалев
سيارة إسعاف تنقل مصابا بفيروس كورونا إلى مستشفى في بلدة كوموناركا في موسكو
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في موسكو.

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وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، في بيان، إن الشخصين المتوفين كانا في 58 و70 عاما من عمرهما، وعانا من أمراض أخرى فضلا عن عدوى "COVID-19".

وارتفعت حصيلة الوفيات في العاصمة الروسية، التي تعتبر حاليا أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، إلى 29 حالة.

وحتى مساء اليوم السبت سجلت في روسيا، حسب الإحصائية العامة الأخيرة، 4731 إصابة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 43 وفاة، وتم رصد 3359 مصابا في موسكو.

المصدر: RT

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