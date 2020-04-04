روسيا: تسجيل 582 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 582 إصابة، و9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد الحالات الجديدة شهد انخفاضا بواقع 19 حالة عن اليوم السابق.

وأضاف البيان أن 52 شخصا غادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي بعد تماثلهم للشفاء التام، لتصل بذلك حصيلة المتعافين إلى 333 شخصا.

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وأشار البيان إلى أن معظم الإصابات (434) والوفيات (7) وحالات الشفاء (26) تم تسجيلها في العاصمة موسكو، تليها مقاطعة موسكو (49 إصابة و13 شفاء).

وحسب البيان، فإن حالات الإصابة بكورونا مسجلة حاليا في 78 من أصل 85 منطقة روسية.

المصدر: وكالات