4 وفيات و601 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل أربع حالات وفاة و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد ضحايا كورونا في روسيا بهذه الوفيات الجديدة اليوم الجمعة 34 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4149 حالة.

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وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أن الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود معظمها (448 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 34 إصابة سجلت في مقاطعتها.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد منذ أمس من 235 إلى 281 شخصا، وأخضعت السلطات حتى الآن 575 ألف شخص لفحص كورونا.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، حيث شهدت تسجيل أكثر من 50% من إجمالي عدد الوفيات والإصابات في البلاد (20 وفاة و2923 إصابة).

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة بعث بها إلى الشعب أمس، أن السلطات لم تتمكن بعد من إحداث تغيير جذري في وضع انتشار الفيروس في العاصمة، وأعلن عن سلسلة إجراءات جديدة تأتي في سبيل مكافحة كورونا، أولها تمديد فترة العطلة المدفوعة في عموم البلاد حتى نهاية أبريل الجاري.

المصدر: RT + نوفوستي