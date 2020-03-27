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ميشوستين: يجب تشديد الإجراءات ضد كورونا في كافة مناطق روسيا وعلى المواطنين تفهم القيود القائمة

أخبار روسيا

ميشوستين: يجب تشديد الإجراءات ضد كورونا في كافة مناطق روسيا وعلى المواطنين تفهم القيود القائمة
Reuters Dmitry Astakhov
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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دعا رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إلى تشديد الإجراءات ضد تفشي فيروس كورونا في عموم أراضي البلاد، وحث المواطنين على الامتناع عن التحركات غير الضرورية في الأيام القادمة.

وشدد ميشوستين، أثناء اجتماع لجنة التنسيق الحكومية الخاصة بمحاربة فيروس "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الجمعة، على ضرورة توسيع الإجراءات الاحترازية التقييدية التي اتخذت في العاصمة موسكو ومقاطعتها إلى جميع مناطق البلاد.

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ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات سمحت لروسيا كسب الوقت، ما يتيح لها الآن فرصة للاستفادة من تجربة دول أخرى في محاربة الفيروس.

وأكد ميشوستين أن الرئيس فلاديمير بوتين ومجلس الوزراء يعتزمان اتخاذ إجراءات صارمة في سبيل محاربة الفيروس، لكنها لن تنجح إلا في حال التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تفهم ضرورة القيود المفروضة والامتناع عن أي أنشطة ترفيهية وتحركات غير ضرورية باستثناء الحالات الطارئة والبقاء في منازلهم خلال الأسبوع القادم الذي أعلنه بوتين عطلة مدفوعة في عموم أراضي البلاد.

وجاء ذلك بعد يوم من توسيع سلطات موسكو ومقاطعتها حزمة الإجراءات التقييدية الرامية لتطبيق التباعد الاجتماعي ووقف تفشي فيروس كورونا.

وسجلت في روسيا حتى الآن 1036 حالة إصابة وثلاث وفيات بسبب الفيروس.

المصدر: وكالات

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