كورونا في روسيا.. وفاة واحدة و196 إصابة جديدة خلال يوم

أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة تسجيل 196 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1036 إصابة و3 وفيات.

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وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له بأن الوفاة الجديدة سجلت في العاصمة موسكو، التي بلغ عدد المصابين فيها 703 أشخاص.

وأضاف المركز أن عدد الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 45، وأن 7 متعافين غادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي.

وحسب البيان، ارتفع عدد المناطق الروسية التي تم رصد حالات كورونا فيها من 56 إلى 58 منطقة.

المصدر: وكالات