7 إصابات جديدة بكورونا في القرم الروسية

انضمت 7 إصابات جديدة من جزيرة القرم إلى حصيلة المصابين بفيروس كورونا في روسيا والتي ارتفعت إلى 1036 شخصا اليوم الجمعة.

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وأكد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسونوف تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أراضي شبه الجزيرة خلال اليوم السابق، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 14 حالة في القرم.

وقال أكسيونوف في التقرير الأسبوعي حول مكافحة الفيروس في القرم والذي صدر عنه صباح اليوم الجمعة: "سجلنا خلال اليوم الأخير 7 إصابات جديدة. كلهم أبناء القرم العائدين من السفر إلى بلدان أجنبية".

وأشار أكسيونوف إلى ضرورة تشديد الأجراءات للوقاية والحد من تفشي الفيروس في شبه الجزيرة.

المصدر: وكالات