تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الماضي منها 54 حالة في موسكو

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 61 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد، بما في ذلك 54 حالة في العاصمة موسكو.

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وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان أصدره اليوم الأحد، بـ"تسجيل 61 إصابة بعدوى فيروس كورونا في 6 مناطق داخل روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشار البيان إلى أن 54 إصابة جديدة تم رصدها في موسكو، حيث ارتفعت حصيلة المصابين إلى نقطة 191 حالة.

ولفت المركز إلى أن معظم المواطنين المرضى من هذا العدد زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر أحوالها الصحية سلبية في ظل تفشي الفيروس، مشددا على أن كل المصابين يخضعون للعزل الصحي في الغرف الخاصة، فيما تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للخاضعين للمراقبة الطبية يبلغ في الوقت الراهن 52.7 ألف شخص.

وأوضح المركز أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بالتالي إلى نقطة 367 حالة بعد أن كانت على مستوى 306 أمس السبت، دون رصد أي وفيات حتى الآن.

المصدر: وكالات روسية