روسيا لن تفرض حجرا صحيا مشددا والإجراءات القائمة لمكافحة "كورونا" كافية

نفت السلطات الروسية صحة مزاعم تتحدث عن وجود خطط لفرض حجر صحي مشدد في البلاد، ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال متحدث باسم غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا برئاسة نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في سبيل مكافحة الوباء كافية ومناسبة للوضع القائم.

وتابع المتحدث: "لن يفرض أي حجر صحي مشدد في المستقبل القريب، وحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها كافية وتتماشى بالكامل مع المستوى الحالي لتفشي الوباء في أراضي البلاد".

وأهاب المتحدث بوسائل الإعلام توخي مزيد من الحذر في تعاملها مع معلومات غير مؤكدة تتسلمها من مختلف "المصادر".

المصدر: نوفوستي