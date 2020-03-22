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إجراءات ردع تفشي "كورونا" في موسكو: لا مشاكل في إمدادات الأغذية والمترو سيواصل عمله

أخبار روسيا

إجراءات ردع تفشي
Reuters Tatyana Makeyeva
علامة مترو أنفاق موسكو
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أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن سلطات العاصمة الروسية لن تقوم بتعليق عمل مترو الأنفاق في المدينة ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وأوضح سوبيانين، في حديث إلى قناة "روسيا-1"، أن صيانة المنظومات المشغلة لمترو أنفاق موسكو تتطلب، من الناحية التقنية، استمرار حركة القطارات بغية ضمان دورة تبديل الهواء داخل الأنفاق.

وتابع: "لو أوقفنا عمل مترو الأنفاق لكنا سنضطر إلى إصلاح منظوماته بعد ذلك على مدى نصف سنة، ولهذا سيواصل المترو عمله مهما كانت الظروف".

وشدد عمدة موسكو على غياب أي مشاكل متعلقة بالإمدادات الغذائية في العاصمة الروسية، مشيرا إلى وجود احتياطيات غذائية كافية في مستودعات المدينة.

ولفت سوبيانين إلى أن سبب الطلب المرتفع على المواد الغذائية الذي سجل في الأيام الأخيرة بالعاصمة يعود إلى أن بعض المواطنين قرروا إخضاع أنفسهم للعزل الصحي كإجراء احترازي، فيما قرر آخرون مغادرة المدينة إلى مناطق ريفية، ما دفعهم إلى اقتناء احتياطيات غذائية، لكن هذا الطلب قد بدأ ينخفض حسب آخر البيانات.

وحتى الآن، سجلت في العاصمة الروسية 137 إصابة بالفيروس الجديد، وقد تعافى ثمانية من المصابين.

المصدر: نوفوستي

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