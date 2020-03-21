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روسيا ترسل أجهزة للكشف عن "كورونا" لـ13 دولة بينها مصر

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روسيا ترسل أجهزة للكشف عن
صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي، اليوم السبت، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد إلى 13 دولة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100 ألف شخص.

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وقالت الهيئة إنها "أرسلت بالفعل إلى 13 دولة أنظمة طورها مركز الأبحاث الوطني لفيروسات ونواقل البكتريا، لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لنحو 100 ألف شخص"، موضحة "بينها دول من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران، ومنغوليا، وكوريا الشمالية"​​​.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع قريبا توصيل مثل هذه الأنظمة إلى مصر وفنزويلا.

المصدر: سبوتنيك

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