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وفاة مسنة في موسكو مصابة بكورونا وتعاني من أمراض مزمنة

أخبار روسيا

وفاة مسنة في موسكو مصابة بكورونا وتعاني من أمراض مزمنة
Reuters TATYANA MAKEYEVA
تسجيل أول وفاة في موسكو لمصابة بكورونا تعاني من أمراض مزمنة
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، الخميس، وفاة مسنة في موسكو مصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن سبب الوفاة أمراض مزمنة وليس الفيروس.

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وتعد هذه الوفاة، الأولى لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا، التي وصل فيها عدد المصابين في آخر حصيلة أمس الأربعاء، إلى 147 إصابة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.

المصدر: RT

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