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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا من 114 إلى 147 حالة

أخبار روسيا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا من 114 إلى 147 حالة
Sputnik Виталий Белоусов
أطباء روس يوصلون مريضا يشتبه بإصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى كوموناركا في موسكو
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 147 حالة.

وأفاد مركز العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس، في بيان، بتسجيل 33 إصابة جديدة منها 31 حالة في العاصمة موسكو، وحالة واحدة في مقاطعة تومسك، وأخرى في مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد بالتالي إلى 147 حالة، بعد أن كانت عند مستوى 114 حسب الإحصائية الأخيرة الصادرة أمس الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، لأجهزة السلطة التنفيذية الفدرالية بتشكيل مراكز عمليات تابعة لها لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى يوم 20 مارس.

المصدر: وكالات

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