المحكمة الدستورية الروسية توافق على تعديلات تسمح لبوتين بالترشح لولايتين رئاستين جديدتين

صادقت المحكمة الدستورية الروسية على حزمة تعديلات يخطط لإجرائها في الدستور الروسي وتسمح للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بالرشح مرتين أخريين للرئاسة.

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وقضت المحكمة الدستورية، في قرار أصدرته اليوم الاثنين، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابقان مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.

ويشير نص القرار إلى أنه يحمل طابعا نهائي وليس قابلا لأي طعن أو مراجعة، ويدخل حيز التنفيذ فورا بعد إصداره، كما هو لا يتطلب أي تأكيد من قبل أجهزة سلطة أخرى، وسيتم إرساله بلا مماطلة إلى الرئيس الروسي.

وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع، الذي سبق أن وقع عليه بوتين، يتوقع أن يجري في روسيا يوم 22 أبريل تصويت شعبي عام بشأن كل التعديلات حزمة واحدة.

ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية في حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم "مجلس الدولة"، وكذلك إدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.

المصدر: وكالات