الكرملين: لا داعي لإعلان حالة الطوارئ في روسيا بسبب كورونا

أكدت الرئاسة الروسية اليوم الاثنين عدم وجود داع حاليا لإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به ظهر اليوم الاثنين: "لا أفكار حاليا حول إعلان حالة الطوارئ، لا داعي لذلك ولم يتم اتخاذ أي قرار".

وأشار بيسكوف مع ذلك إلى أن مجلس التنسيق الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا يتولى الدور الرئيس في التصدي لهذا الخطر، موضحا أن فريق العمل في مجلس الدولة يتحمل المسؤولية عن الأوضاع في الأقاليم.

كما ذكر المتحدث باسم الكرملين أنه لا يجري حاليا بحث أي مواعد بديلة لإجراء التصويت الوطني العام بشأن التعديلات الدستورية في روسيا والمخطط له يوم 22 أبريل، معتبرا أنه "لا أسباب موضوعية لذلك".

وحتى ظهر اليوم الاثنين سجلت في أراضي روسيا 66 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8 حالات تماثلت للشفاء، دون رصد أي وفيات.

المصدر: وكالات