روسيا بصدد تصنيع مركبة فضاء جديدة

دعا رئيس مؤسسة "روس كوسموس" للصناعات الفضائية الروسية دميتري روغوزين خلال كلمته أمام رواد الفضاء في مسرح الجيش الروسي، إلى الإسراع في تصنيع مركبة فضائية جديدة، لمهام جديدة.

وقال روغوزين: "أعتقد أنه من الضرورة القصوى البدء بتصنيع مركبة فضائية مأهولة للعمل على المدارات المنخفضة، وتشغيل محطاتنا المدارية الجديدة. يجب التحرك قدما، ليس علينا المراوحة في مكاننا".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في قطاع صناعة الفضاء قوله، إن المركبة الجديدة ستحل محل المركبة المأهولة "سويوز أم أس"، ومركبة الشحن "بروغريس أم أس"، وأن تصميمها سيعتمد على مخططات مركبة القمر المأهولة "أورال".

وحسب المصدر ذاته، فإن "المؤسسة الحكومية ستبدأ في الأسبوع المقبل وضع التصاميم الفنية للمركبة".

وأعلنت "روس كوسموس" في فبراير الماضي أنها قد انتهت من تصميم مركبة الفضائية "فيديراتسيا" للرحلات الكونية البعيدة.

المصدر: "وكالات روسية"