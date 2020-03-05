السلطات الروسية تعلن عن إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى مواطن أجنبي

أعلنت الهيئة الروسية المكلفة بالتصدي لانتشار فيروس "كورونا" اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس لدى مواطن إيطالي بعد وصوله إلى موسكو.

وقالت الهيئة الروسية إن المواطن الإيطالي وصل إلى موسكو يوم 29 فبراير، وتوجه بطلب المساعدة الطبية في الثاني من الشهر الجاري ليكتشف الأطباء أنه مصاب بفيروس "كورونا".

وأكدت أن المصاب يخضع حاليا للعلاج وأن حالته مستقرة.

وأوضحت السلطات الروسية أنه تم تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصاب ووضعهم تحت المراقبة.

المصدر: وكالات