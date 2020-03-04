بوتين: الجزء الأكبر من الأخبار الكاذبة حول حجم انتشار كورونا في روسيا مصدره من الخارج
Sputnik Alexei Druzhinin
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن الأخبار الكاذبة حول حالة انتشار فيروس كورونا في روسيا تأتي من الخارج.
وقال بوتين في اجتماع الحكومة: "تقارير هيئة الأمن الفيدرالية تقول أن معظم الأخبار الكاذبة مصدرها في الخارج، لكنها للأسف ترافقنا دائما. الهدف واضح وهو بث الذعر بين السكان، ومواجهته ممكنة فقط بتقديم المعلومات الصحيحة والكاملة في وقتها للمواطنين".
تجدر الإشارة إلى وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في روسيا، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب.
المصدر: إنترفاكس