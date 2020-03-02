بوتين: نخلق الظروف التي لا يمكن لأحد في ظلها حتى التفكير بشن حرب علينا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنوي خوض حرب ضد أحد، لكنها في الوقت نفسه تخلق الظروف التي تثني الدول الأخرى حتى عن التفكير بشن حرب عليها.

وقال الرئيس الروسي في حلقة جديدة من برنامج "20 سؤالا لفلاديمير بوتين" لوكالة "تاس" نشرت اليوم الاثنين: "لا ننوي خوض حرب ضد أحد، لكننا نعمل على تهيئة ظروف في مجال الدفاع كفيلة بألا يخطر ببال أحد حتى التفكير في شن حرب علينا.

يتبع...