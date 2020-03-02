نقابة الأطباء الفلسطينيين تخاطب الرئيس: نقلوا لك ما أرادوا وتركوا الحقائق وأخفوها!

ردت نقابة الأطباء الفلسطينيين على وصف الرئيس محمود عباس لإضراب أعلنت عنه بأنه "حقير وغير مسؤول"، بالتأكيد على أن رسالتهم، نقلت إلى الرئيس مغلوطة.

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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال خلال لقاء مساء الأحد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "جلسنا مع نقابة الأطباء، واتفقنا لكنهم عادوا وأعلنوا الإضراب، كيف لنقابة أن تعلن الإضراب في ظل انتشار الكورونا، إضراب الأطباء حقير. غير أخلاقي، وغير مسؤول".

وإثر ذلك، أصدرت النقابة بيانا خاطبت فيه الرئيس قائلة إن "من أوصل رسالتنا لكم خان الأمانة وكذب في وضح النهار وخطط في جنح الليالي السوداء. نقلوا لك ما أرادوا وتركوا الحقائق وأخفوها".

وشدد الأطباء الفلسطينيون في بيانهم على استعداهم "للجلوس مع فخامتكم وتوضيح الأمر. ونقبل بحكمكم كيف لا وأنتم مكان ثقة شعبكم وحامي البلاد وقائد المسيرة".

وعاتب البيان الرئيس الفلسطيني قائلا: "لقد تسرعتم بحكمكم وسمعتم من طرف لا يريد خيرا ولم تسمعوا منا".

وكان الرئيس الفلسطيني قد لفت في اللقاء المذكور إلى أن "بعض النقابات أعلنت الإضراب مثل نقابة الأطباء، والآن المهندسين وبعدها المحاسبين وبعدها المعلمين، وكأننا نعيش في سويسرا، لماذا؟ نريد زيادات؟".

وشدد عباس في هذا السياق قائلا: "لا توجد لدينا القدرة على دفع الراتب الأساسي حتى ندفع مبالغ إضافية".

المصدر: معا