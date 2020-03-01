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كورونا.. ابتكار مختبر تحاليل محمول في روسيا يكشف الفيروس

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كورونا.. ابتكار مختبر تحاليل محمول في روسيا يكشف الفيروس
Sputnik
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تمكن خبراء معهد البيولوجيا الكيميائية بأكاديمية العلوم الروسية في نوفوسيبيرسك وسط البلاد، من ابتكار نظام اختبار محمول للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد .

ويعمل المختبر الجديد على تضخيم الحمض النووي متساوي الحرارة على طريقة PCR، ويحتاج لموارد أقل لتحديد فيروس كورونا.

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وطريقة الكشف الجديدة، تقتضي أخذ عينة من أنف أو جدار البلعوم للكشف عن الفيروس أو نفي وجوده، لتظهر النتيجة خلال ساعة ونصف.

ولا تحتاج هذه الطريقة لأجهزة ومعدات باهظة الثمن، حيث أكدت إدارة المعهد، أنه تم تصميم منظومة الاختبار هذه، خلال أسبوعين ونصف، ولكن عملية تسجيلها قد تستغرق 7 أشهر، قبل أن يتسنى استخدامها في المطارات والمعابر الحدودية.

المصدر: تاس

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