كورونا.. الحجر في روسيا على خمسة أشخاص خالطوا إيرانيا مصابا

تم في موسكو الحجر على خمسة أشخاص بسبب احتكاكهم بمواطن إيراني مصاب بفيروس كورونا، سافر عبر مطار شيريميتيفو شمالي العاصمة الروسية.

وأشار المركز الروسي للوقاية من كورونا، إلى أن الإيراني المصاب وصل إلى موسكو في 19 فبراير قادما من طهران، وفي اليوم التالي توجه إلى شنغهاي.

وخلال ذلك أمضى حوالي 16 ساعة في فندق بالقرب من المطار الروسي وطوال هذا الوقت، كان يرتدي كمامة طبية.

وبعد وصوله إلى شنغهاي، أمضى يومين في الفندق ثم استقل القطار إلى لانتشو وفي 23 فبراير توجه إلى تشونغ وي، وفي 26 فبراير تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا هناك.

وأكد المركز الروسي، أنه تمكن من تحديد جميع الذين احتكوا بالمواطن الإيراني وتبين أن 3 منهم غادروا روسيا وتم نقل 5 آخرين إلى مستشفى الأمراض المعدية رقم 1 بموسكو.

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خضع كل من المرضى الخمسة لمجموعة كاملة من الكشوف، وتم أخذ عينات منهم للتحليل وأسفرت جميع الدراسات عن نتيجة سلبية.

وقال مصدر في المركز: " لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا لدى أي من الأشخاص الذين أخضعوا للحجر".

المصدر: نوفوستي