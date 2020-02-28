رحيل مصمم قاذفة "سو-34"

غيّب الموت يوم 28 فبراير كبير مصممي القاذفة المقاتلة الروسية "سو-34"، رولان مارتيروسوف، الذي توفي في موسكو عن عمر يناهز 84 عاما.

أورد هذا الخبر مصدر لوكالة "تاس" في صناعة الطائرات الحربية الروسية.

Sputnik Sergey Klementiev

يذكر أن، رولان مارتيروسوف، ولد في 6 أكتوبر عام 1935 في موسكو وبدأ يعمل بعد إنهاء معهد موسكو للطيران في قسم المشاريع التابع لمكتب "سوخوي" للتصاميم تحت الإشراف المباشر لكبير المصممين، بافيل سوخوي.

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وشارك، مارتيروسوف، في تصميم الطائرات التابعة لماركة "سوخوي" مثل سو-7"، سو-15"، سو-25"، سو-27"، "سو-27 كا".

ثم تولى إدارة مشروع تصميم القاذفة المقاتلة التكتيكية متعددة المهام "سو-34" للجيل 4++ بصفتها مقاتلة القرن الـ21.

وشاركت الطائرة في العمليات الحربية ضد الإرهابيين في سوريا حيث استعرضت أفضل مواصفاتها التقنية والقتالية والتكتيكية وفاعليتها الفائقة ولفتت أنظار المحللين والخبراء العسكريين في العالم أجمع كقاذفة مقاتلة تكتيكية حربية روسية واعدة.

المصدر: تاس