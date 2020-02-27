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لافروف يلتقي هنية بموسكو في 2 مارس

أخبار العالم العربي

لافروف يلتقي هنية بموسكو في 2 مارس
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيجري مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بموسكو في 2 مارس المقبل.

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وذكرت زاخاروفا أن اللقاء سيتمحور حول "سبل إعادة الوحدة الفلسطينية على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وآفاق التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة تستند للقانون الدولي".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" صالح العاروري، قد أعلن الأسبوع الماضي أن زيارة هنية لموسكو جزء من الجهود السياسية لمواجهة "صفقة القرن" المطروحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية يناير الماضي.

المصدر: نوفوستي

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