 
مباشر

بوتين يزور "جزيرة الأحلام" في موسكو

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncgz

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 27 فبراير بصحبة عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، حديقة الملاهي المسماة بـ"جزيرة الأحلام" وذلك قبل يومين من افتتاحها الرسمي.

لكن تلاميذ دور الأيتام ومؤسسات اجتماعية أخرى والأطفال في الأسر الكبيرة أتيحت لهم فرصة زيارة جزيرة الأحلام مع الرئيس حيث تبادلوا معه انطباعاتهم عنها.

بوتين يزور
Sputnik Sergey Guneev
"جزيرة الحلام"

يذكر أن مراسم الافتتاح الرسمي لـ"جزيرة الأحلام"، باعتبارها أكبر مدينة ملاه مسقوفة في روسيا وأوروبا، ستقام السبت 29 فبراير الجاري.

بوتين يزور
ِAleksey Nikolsky
بوتين وسوبيانين في جزيرة

وقال عمدة موسكو عند استضافته للرئيس بوتين إن "جزيرة الأحلام" التي تضم 9 أقسام، أنشئت بفضل جهود المستثمرين. أما سلطات موسكو فأنشأت البنية التحتية وطورت طرق المواصلات في المنطقة المحيطة بمدينة الملاهي.

بوتين يزور
Sputnik Sergey Guneev
جزيرة الأحلام

يذكر أن مساحة "جزيرة الأحلام" الإجمالية 240 ألف متر مربع ويمكن أن يزورها كل عام 12 مليون فرد.

المصدر" نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا