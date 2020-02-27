تصفية 13 خلية "داعشية" في شمال القوقاز خلال عام

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إنه تم خلال العام الماضي منع وقوع تسع هجمات إرهابية في شمال القوقاز، وتم القضاء على نشاط 13 خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار باتروشيف، خلال اجتماع ميداني اليوم، إلى أن رجال الأمن الروسي تمكنوا خلال العام الماضي، من تصفية 26 إرهابيا، ومنع وقوع 22 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 9 عمليات إرهابية.

وقال باتروشيف، إنه في إطار تحقيق قرارات الاجتماع الماضي، الذي عقد في محج قلعة في أبريل عام 2019، تم تنفيذ العمل الخاص بمنع زعزعة الوضع الاجتماعي – السياسي في شمال القوقاز.

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وأضاف: "تمكن رجال الأمن، من تنفيذ مجموعة من الفعاليات والإجراءات الهادفة لمنع النشاطات الإرهابية والمتطرفة".

المصدر: إنترفاكس