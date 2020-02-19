بوتين: سوبتشاك كان مواكبا للحقبة والبلاد كانت بحاجة له

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين، بأول عمدة لمدينة بطرسبورغ أناتولي سوبتشاك، وقال إنه كان بشخصه مواكبا لروح الحقبة، وكانت روسيا بحاجة له.

وأضاف بوتين، في حفل موسيقي أقيم في بطرسبورغ في ذكرى رحيل سوبتشاك: "نحن اليوم نتذكر أناتولي سوبتشاك، معلمي وصديقي، وأنا أعلن ذلك بكل فخر واعتزاز".

وأشار بوتين، إلى أن سوبتشاك، كان شخصا لامعا للغاية، وسياسيا كبيرا على المستوى الوطني.

ولفت الرئيس بوتين، إلى أن سوبتشاك قطع طريقا سياسيا طويلا، في فترة صعبة للغاية وحاسمة في تاريخ البلاد الحديث، وقال: "البلاد كانت تحتاج لمثل هذا الشخص، الذي ظهر في الوقت المناسب".

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وأضاف بوتين، أنه عمل مع سوبتشاك أواسط التسعينات، وكان الوضع في البلاد في تلك الفترة معقدا، فالاقتصاد كان متصدعا والوضع الاجتماعي منهارا.

أشار بوتين إلى أن سوبتشاك كان يتسم بأخلاق عالية، وكان خلال اللقاءات مع المواطنين يجيب على كافة الأسئلة مهما كانت صعبة ومحرجة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين، حضر اليوم مراسم الذكرى العشرين لرحيل أناتولي سوبتشاك، حيث وضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري له في مدينة بطرسبورغ.

انتخب أناتولي سوبتشاك لمنصب عمدة بطرسبورغ صيف 1991 وشغله طيلة 4 سنوات، وعمل فلاديمير بوتين نائبا له في ولايته اليتيمة.

كما عمل سوبتشاك رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في إدارة مدينة بطرسبورغ في الفترة 1992-1996.

أناتولي سوبتشاك رحل عام 2000، متأثرا بأزمة قلبية عن عمر ناهز الـ63 عاما.

المصدر: نوفوستي