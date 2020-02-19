بوتين يضع الزهور عند نصب تذكاري لأناتولي سوبتشاك ببطرسبورغ

شارك الرئيس فلاديمير بوتين، في بطرسبورغ اليوم، في فعالية تكريم ذكرى أناتولي سوبتشاك، بمناسبة مرور 20 عاما على وفاته.

وقام بوتين بوضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري أول عمدة لمدينة بطرسبورغ. وبعد ذلك، وضع باقات الزهور عند النصب - محافظ مدينة بطرسبورغ الحالي ألكسندر بيغلوف، وكذلك نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك، ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، ورئيس مصرف "سبيربنك" غيرمان غريف، وكذلك نجلة العمدة الراحل، كسينيا سوبتشاك.

تم انتخاب أناتولي سوبتشاك، لمنصب العمدة في صيف عام 1991، وبقي فيه 4 سنوات.

توفي سوبتشاك عام 2000 بنوبة قلبية حادة.

المصدر: تاس