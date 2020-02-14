جيرينوفسكي: لا وجود للحب

بحث زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي مع مجموعة من الشباب بمناسبة عيد الحب اليوم، أسباب النزاعات في الأسرة، والخلافات العائلية.

وأكد جيرينوفسكي أنه لا وجود للحب على أرض الواقع، وقال: "لماذا كل الأغاني عن الحب؟".

وتذكّر جيرينوفسكي كلمات إحدى الأغاني التي تقول: "أوقفوا الموسيقى، لأن فتاتي ترقص مع آخر". وأضاف: "لماذا يغني الجميع هذه الأغنية؟ لأنه لا وجود للحب. الكل يعانون".

وتطرق جيرينوفسكي للخلافات في العائلات الفتية، وقال: "لماذا يسمونه شهر العسل؟ لأن الأمور تسير على ما يرام فقط لشهر واحد".

وأضاف أن المشكلة الأولى تظهر بسبب المال، فالعائلة الفتية تستخدم قسما من مصروفها لكي تقوم برحلة شهر العسل... من هنا تبدأ المشكلة: من الذي سيسدد؟ هذه مشكلة ينجم عنها شرخ خفيف في العائلة"، كما لفت إلى أن المشاكل تظهر في العائلة في حال كان لدى أحد الزوجين حيوان أليف، يرفض وجوده الزوج الآخر.

والمشكلة الثالثة حسب جيرينوفسكي، هي مشكلة الغيرة في العائلة والعنف داخل الأسرة، فلا داعي للجوء إلى الطلاق في مثل هذه الحالة، هذا قرار متسرع. في البداية، يجب الافتراق مؤقتا وبعد ذلك ستعود المياه إلى مجاريها بسرعة ويحدث الصلح.

المصدر: نوفوستي