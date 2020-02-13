مقتل 8 أشخاص في حادث مروري شمال غربي روسيا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، جراء تصادم حافلة صغيرة وشاحنة في مقاطعة بسكوف شمال غربي روسيا الليلة الماضية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقالت مديرية الداخلية المحلية، إن الحادث وقع حوالي منتصف الليل في أحد الطرق قرب مدينة بسكوف عاصمة المقاطعة، حيث اصطدمت حافلة صغيرة "مرسيدس" وجها لوجه مع شاحنة "فولفو"، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المديرية إلى أن القتلى مواطنون أوكرانيون، حسب المعلومات الأولية، مضيفة أنه بدأ العمل على معرفة حيثيات وأسباب الحادث.

المصدر: إنترفاكس