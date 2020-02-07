مقتل نائب روسي في تحطم مروحية وسط البلاد

لقي النائب في مجلس الدوما (النواب) الروسي عن حزب "روسيا الموحدة"، أيرات خيرولين، مصرعه جراء تحطم مروحية في جمهورية تتارستان وسط البلاد، اليوم الجمعة.

وأكد فلاديمير كاشين، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون القطاع الزراعي، مقتل خيرولين جراء الحادث. كما جاء تأكيد مصرع النائب من قبل رئيس كتلة "روسيا الموحدة"، سيرغي نيفيروف.

وسابقا الجمعة، أورد مصدر في خدمة الإسعاف في تتارستان أن شخصا واحدا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح جراء تحطم مروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة "إنترفاكس" إن شخصين، وأحدهما قائد المروحية، أصيبا بجراح بليغة وتم نقلهما إلى المستشفى، أما الشخص الثالث واسمه خيرولين، فتوفي متأثرا بجراحه.

وأشارت متحدثة باسم النيابة العامة الخاصة بالمواصلات في المنطقة، إن المروحية الخاصة من طراز "بيل 406" تابعة لشركة "فوستوك ترانس"، تحطمت في غابة بالقرب من مدينة لايشيفو.

وأعلن مصدر في الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب سوء الطقس. وأضاف أن الوكالة شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات وأسباب الكارثة.

المصدر: وكالات روسية