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موسكو: لا مسوّغ لتعليق الطيران من وإلى الصين

أخبار روسيا

موسكو: لا مسوّغ لتعليق الطيران من وإلى الصين
Sputnik
تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، تترأس اجتماعا لمركز العمليات الخاص بمنع تسلل فيروس "كورونا" إلى روسيا
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أكدت الحكومة الروسية أن موسكو لا ترى حاليا أساسا لفرض قيود إضافية بما فيها الوقف التام لحركة الطيران مع الصين أو إعلان حالة الطوارئ الصحية على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

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وقالت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية اليوم الاثنين: "لا توجد حالة طوارئ في روسيا بسبب فيروس كورونا، وبالتالي ليس هناك أي أساس لفرض أي قيود جديدة داخل البلاد، إضافة إلى تلك التي فرضناها سابقا. لا نرى حاليا حاجة لوقف حركة الطيران مع الصين بالكامل". 

وأكدت غوليكوفا عدم رصد إصابات جديدة بالفيروس على أراضي روسيا ما عدا حالتين أعلن عنهما الأسبوع الماضي.

وأضافت: "لا تزال الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو و4 مدن صينية سارية، لكننا نخطط لتعليق رحلات شارتر التي تنقل مواطنينا بدءا من 14 فبراير". 

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وتابعت أن عبور الأجانب القادمين من الصين جوا سيقتصر على مطار شيريميتيفو، اعتبارا من 4 فبراير.

إضافة إلى التدابير المذكورة، كلفت الحكومة الروسية هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية بفرض قيود مؤقتة على توريد وترانزيت جميع أنواع الحيوانات والنباتات والأسماك غير المألوفة من الصين، حتى الأول من مارس المقبل.  

المصدر: وكالات

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