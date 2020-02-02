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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانهيار سقف مقهى في روسيا

أخبار روسيا

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانهيار سقف مقهى في روسيا
Sputnik
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار سقف مقهى في مدينة نوفوسيبيرسك جنوب شرقي سيبيريا الغربية.

وقال مصدر في مديرية الطوارئ الإقليمية، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، حيث بلغت مساحة السطح المنهار 240 مترا مربعا.

ووقع الانهيار في قاعة تعيق الملابس في المقهى الواقع في شارع مولوديوجنايا وخلال عملية الإنقاذ التي شارك فيها 80 شخصا، تم إجلاء 200 شخص عن المبنى.

المصدر: وكالات

 

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