مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانهيار سقف مقهى في روسيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار سقف مقهى في مدينة نوفوسيبيرسك جنوب شرقي سيبيريا الغربية.

وقال مصدر في مديرية الطوارئ الإقليمية، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، حيث بلغت مساحة السطح المنهار 240 مترا مربعا.

Мэр Новосибирска призвал проверить объекты Академгородка после ЧП https://t.co/DXzFbdxJqvpic.twitter.com/7IU9xdq0bm — РИА Новости (@rianru) February 2, 2020

ووقع الانهيار في قاعة تعيق الملابس في المقهى الواقع في شارع مولوديوجنايا وخلال عملية الإنقاذ التي شارك فيها 80 شخصا، تم إجلاء 200 شخص عن المبنى.

المصدر: وكالات