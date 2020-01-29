روسيا تقيد حركة المواصلات مع الصين لمواجهة خطر "كورونا"

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي، حصر حركة القطارات بين روسيا والصين فقط بمسار موسكو بكين وبالعكس، اعتبارا من 31 يناير، ضمن إجراءات تتخذ لمواجهة فيروس "كورونا".

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وفي تصريح صحفي، قالت غوليكوفا، التي تترأس مركز العمليات الخاص بمنع تسلل فيروس "كورونا" الجديد وانتشاره، عقب اجتماع عقده المركز في دار الحكومة بموسكو: "بناء على قرار مركز العمليات، نقوم بتقييد حركة القطارات اعتبارا من منتصف ليلة 31 يناير، أي ليلة الخميس إلى الجمعة. سيقتصر سير القطارات على مساري موسكو بكين، وبكين موسكو فقط".

وأضافت المسؤولة أن مركز العمليات قرر أيضا تمديد إغلاق الحدود بين البلدين، أمام المشاة والسيارات، في خمس مناطق من دائرة الشرق الأقصى الفدرالية.

وفي 24 يناير، أغلقت السلطات الروسية 11 معبرا على الحدود مع الصين، نظرا للزيادة المتوقعة في أعياد السياح الصينيين، بمناسبة بدء الاحتفالات بحلول رأس السنة الجديدة وفقا للتقويم القمري الصيني. وكان من المخطط أن يعاد فتحها أواخر الشهر الجاري.

المصدر: إنترفاكس