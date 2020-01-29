بوتين يوجه المسؤولين بالحد من آثار "كورونا" في حال انتشاره في روسيا

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالحد لأقصى درجة، من الخسائر البشرية المحتملة، في حال تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

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وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، عقده لبحث سبل الوقاية من تفشي فيروس "كورونا" الجديد في روسيا: "نحن نعلم أن الالتهاب الرئوي والإنفلونزا يوقعان خسائر بشرية في جميع دول العالم تقريبا، بما فيها دولتنا، لذا علينا جميعا أن نقلل من هذه الخسائر إلى أدنى حد، وأن نعمل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات لدينا".

Путин на совещании с главами Минздрава и Роспотребнадзора поручил минимизировать человеческие потери от пневмонии и гриппа, заявив, что и риски распространения нового коронавируса не должны стать неожиданностью для России pic.twitter.com/5RgfVaA4eq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 29, 2020

وتابع الرئيس الروسي: "ما يخص فيروس كورونا الجديد، فما يزيد الأمر تعقيدا، أن الحديث يدور عن ظاهرة جديدة، والسؤال هو عن مدى جاهزيتنا لمواجهة هذا التحدي. وأنا أنطلق من قناعتي بأن وزارة الصحة وهيئة المراقبة وحماية حقوق المستهلكين، ستعملان ما كل ما يمكنهما فعله حتى لا يكون ما هو مفاجئ لنا".

وفي تطرقه إلى انتشار "كورونا" الجديد في الصين، أشار بوتين إلى أن هذا المرض قد أدى إلى وفيات عديدة، مذكرا بأن الحكومة الروسية وضعت جملة من الإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذا الفيروس في روسيا.

المصدر: إنترفاكس