فيديو من مكان تصادم حافلة مع سيارتين في بيرم الروسية

نشرت بعض وسائل الإعلام، مقطع فيديو من موقع تصادم حافلة لنقل الركاب، مع سيارتين على طريق السيارات الفدرالي السريع M-7 في إقليم بيرم بروسيا.

وذكرت الشرطة المحلية، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم طفل، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае https://t.co/3Os1RRZv0bpic.twitter.com/6b5JcH5b8S — РИА Новости (@rianru) 26 января 2020 г.

وأضافت شرطة المرور في الإقليم، أن الحادث وقع بسبب خطأ ارتكبه سائق الحافلة، الذي وبسبب السرعة والجليد، لم يتمكن من السيطرة على الحافلة التي انتقلت إلى الاتجاه المعاكس من الطريق لتصطدم بالسيارات المقبلة.

وفي مقاطعة لينينغراد، بشمال غرب روسيا، أسفر حادث مرور بمشاركة ميكروباص، عن مقتل شخص واحد.

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек https://t.co/tZ7WJYOW4zpic.twitter.com/x4xbYlV8Vp — РИА Новости (@rianru) 26 января 2020 г.

المصدر: نوفوستي