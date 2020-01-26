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فيديو من مكان تصادم حافلة مع سيارتين في بيرم الروسية

أخبار روسيا

فيديو من مكان تصادم حافلة مع سيارتين في بيرم الروسية
Sputnik
صورة أرشيفية لحادث مرور في روسيا
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نشرت بعض وسائل الإعلام، مقطع فيديو من موقع تصادم حافلة لنقل الركاب، مع سيارتين على طريق السيارات الفدرالي السريع M-7  في إقليم بيرم بروسيا.

وذكرت الشرطة المحلية، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم طفل، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وأضافت شرطة المرور في الإقليم، أن الحادث وقع بسبب خطأ ارتكبه سائق الحافلة، الذي وبسبب السرعة والجليد، لم يتمكن من السيطرة على الحافلة التي انتقلت إلى الاتجاه المعاكس من الطريق لتصطدم بالسيارات المقبلة.

وفي مقاطعة لينينغراد، بشمال غرب روسيا، أسفر حادث مرور بمشاركة ميكروباص، عن مقتل شخص واحد.

المصدر: نوفوستي

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